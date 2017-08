Julia (26) maakt in Barcelona 3e aanslag op rij mee

De Australische Julia heeft ontzettend veel pech in haar leven.

Ze maakte namelijk al 3 aanslagen mee. Ze was deze week op de Ramblas toen terroristen daar met een busje mensen opzettelijk aanreden.

Verkeerde plekken

Maar Julia was er ook in Parijs en Londen – precies op de verkeerde momenten. Ze heeft nu 3 aanslagen overleefd. Ze was er in Londen bij, toen terroristen op de Londen Bridge mensen aanreden en neerstaken met messen. Daarna ging ze naar Parijs toen een dader een agent voor de Notre-Dame aanviel met een mes.

Verder met reizen

Ze kwam 3 maanden geleden naar Europa om dit continent te ontdekken. Toch laat ze weten dat ze zich niet laat weerhouden door terreur – ze wil de wereld blijven zien. Of ze nu of binnenkort teruggaat naar Australië, is niet bekend.

Bron: AD. Beeld: Facebook