‘Julia Roberts was verliefd op Willem-Alexander’

Julia Roberts had vroeger blijkbaar een oogje op Willem-Alexander, die toen nog kroonprins was. Het dus zomaar gekund dat de Hollywoodster onze koningin was geworden.

Deze bizarre onthulling doet filmjournalist René Mioch in een uitgebreid interview met Het Parool.

Première

Als filmjournalist heeft hij al vele internationale sterren mogen interview. En dat zorgt voor een hoop leuke verhalen. Zo deelt hij met de krant het opmerkelijke verhaal van Julia Roberts. “Wist je dat Julia Roberts mij eens vertelde dat ze zo verliefd was op de, toen nog, kroonprins?”, vertelt hij. “Ik heb nog geprobeerd een première te organiseren waar ze allebei aanwezig zouden zijn. Dat leek me zo leuk, als Julia Roberts koningin was geworden.”

Lintje

René werd eerder deze maand tot Ridder van Oranje Nassau benoemd. Hij was voorgedragen door Paul Verhoeven en ­Monique van de Ven, als eerbetoon aan de 35jaar dat hij zich inzet als ‘ambassadeur van de film’. Het lintje werd uitgereikt in de naam koning Willem-Alexander. En blijkbaar heeft René, toen hij nog scholier was, onze koning al eens mogen interviewen. “Hij vertelde me toen dat hij naar mijn programma kijkt.”

