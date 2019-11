Julia Tan heeft haar ruggenwervel gebroken na een sprong van een 10 meter hoge duikplank. Humberto’s dochter deed deze sprong voor een YouTube-video.

Julia deed mee aan het programma Blind spot van het YouTube-kanaal Concentrate. Kandidaten van dit programma worden geblinddoekt naar een onbekende locatie gebracht. In het geval van Julia: een zwembad. Aan haar de opdracht om van een 10 meter hoge duikplank te springen. Helaas liep dit niet goed af.

‘Au’

Aan RTL Boulevard vertelt ze: “Toen ik naar boven kwam had ik meteen al zoiets van ‘au’. Dit was volgens mij niet helemaal zoals het moest. Ik kon daarna ook moeilijk naar de kant komen. Ik wilde me ook niet aanstellen en zeggen ‘ik wil nu naar het ziekenhuis want het gaat niet goed’, want zometeen was er niets aan de hand.”

Ziekenhuisbezoek

Samen met vader Humberto ging ze toch naar het ziekenhuis: “Daar was snel duidelijk dat ik een ruggenwervel had gebroken. Ik ben snel geholpen en het gaat best goed. Ik kan een beetje rechtop zitten.” Dit was op de verjaardag van Humberto, vertelt Julia: “De beste vader van de wereld spendeerde de eerste uren van zijn verjaardag in het ziekenhuis!” RTL trekt lering uit deze gebeurtenis en reageert: “We zullen voortaan veel kritischer beoordelen welke confrontaties we wel en niet gepast vinden voor Blind Spot.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP