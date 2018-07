Julie verkocht alles om haar begrafenis te kunnen betalen, en kreeg toen schokkend nieuws

Toen Julie Shann (55) te horen kreeg dat terminaal ziek was, was ze vastbesloten om haar familie niet op te zadelen met hoge begrafeniskosten. Met nog maar een paar weken te leven, besloot ze al haar kostbare bezittingen te verkopen.

De Britse Julie had kort daarvoor te horen gekregen dat ze longkanker had. Omdat het volgens haar huisarts allemaal snel zou gaan, verkocht ze haar familiestukken en kostbaar antiek. Zo kon ze tenminste zelf haar begrafenis betalen, zonder haar familie op te zadelen met de kosten.

Niet bevoegd

Voor Julie zat er daarna niks anders op dan te wachten op haar dood. Toen ze zich na een maand nog verbazingwekkend goed voelde, besloot ze naar het ziekenhuis te gaan. Daar kreeg ze schokkend nieuws: ze had helemaal geen longkanker, en haar huisarts was ook niet bevoegd om een dergelijke diagnose te stellen.

Eigen begrafenis regelen

“Een maand lang heb ik geloofd dat ik niet lang meer te leven had”, zegt de 55-jarige Julie. “Ik moest mijn eigen begrafenis regelen. Ik probeerde sterk te blijven voor mijn kinderen, maar achter gesloten deuren kon ik niet stoppen met huilen. Het was verschrikkelijk.”

Verklaring

Julie besloot haar huisarts te confronteren, maar kreeg een verrassende reactie. “Ik heb nog geprobeerd om antwoorden te krijgen van mijn huisarts, maar hij weigerde om me binnen laten”, vertelt ze. “Hoewel het nu al even geleden is, ben ik er nog steeds niet over heen. Ik wil gewoon een verklaring. Ik verdien het om antwoorden te krijgen.”

