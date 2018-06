Juliette van Ardenne is bevallen van een zoontje

Beschuit met blauwe muisjes voor Juliette van Ardenne: de Dokter Tinus-actrice is afgelopen vrijdag bevallen van haar tweede kind, zo laat Juliette weten op Instagram.

‘’Hij is er gewoon… Kobus’’, schrijft de actrice bij een foto van haar gezinnetje.

Expeditie Robinson

Het is het tweede kindje voor Juliette en haar vriend Tim, die ook al een dochtertje van twee jaar oud hebben, genaamd Dees. Juliette is vooral bekend vanwege haar rol in Dokter Tinus en haar deelname aan Expeditie Robinson in 2014.

