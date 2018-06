Ben jij in juni jarig? Dít zegt het over je persoonlijkheid

Ben jij in juni jarig? De maand waarin je geboren bent blijkt veel te zeggen over je persoonlijkheid.

Mensen die in juni jarig zijn hebben het sterrenbeeld Tweelingen of Kreeft. Tweelingen zijn energiek en intelligent en vooral heel nieuwsgierig en willen overal bij betrokken zijn. De Kreeft houdt daarentegen meer van veiligheid dan de Tweelingen, maar houdt toch ook van een avontuurtje op zijn tijd. Kreeften zijn daarnaast ook heel behulpzaam. Van de buitenkant kan een Kreeft rustig overkomen, maar daarachter gaat een krachtige persoonlijkheid schuil. Een energieke maand dus, dat juni.

Geboortebloem

De roos is de geboortebloem van de maand juni. De roos laat zien dat je gelukkig bent en dankbaar voor alles wat je hebt. De roos staat symbool voor oprechtheid, wat ook goed bij jouw persoonlijkheid past.

Sexleven

Wie de slaapkamer deelt met iemand die in juni geboren is, mag in zijn handjes knijpen. Deze energie persoonlijkheden houden er namelijk wel van om te experimenteren en dat stopt niet wanneer ze in bed liggen. Geen nacht zal dus snel hetzelfde zijn met iemand die deze maand jarig is. Want plezier in een relatie is voor jou het belangrijkste.

Shoppen

Mensen die in juni geboren zijn, zijn over het algemeen stijlvolle mensen. Waarschijnlijk is het voor jou herkenbaar dat je er goed uit wil zien en als je saldo het toelaat, geef je dan ook graag je geld uit aan kleding. Je kiest dan vaak voor de goede merken en bent ook altijd op zoek naar nieuwe favoriete merken. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de sale ook altijd in deze tijd van het jaar begint.

Veel vriendinnen

Jij hebt meerdere keren per week wel een etentje, dagje weg of ander moment met vriendinnen op de planning staan. Mensen die in juni jarig zijn, maken over het algemeen snel nieuwe vrienden. Daarnaast lukt het ze ook om met iedereen vrienden te worden, zelfs als de relatie niet zo lekker van start ging.

Grappenmaker

Hoe chagrijnig iemand ook is, jij kan iedereen altijd aan het lachen maken. Mensen die in juni geboren zijn, zijn echte grappenmakers. Jij bent de lolbroek van de groep en mensen vinden het dan vaak ook leuk om met jou op pad te gaan.

Indrukwekkend rijtje

Je bent natuurlijk niet de enige die in juni geboren bent. Er is zelfs een heel indrukwekkend rijtje met mensen die deze geboortemaand met jou delen. Ook prins William, Lionel Richie, Nicole Kidman, Meryl Streep, Reinout Oerlemans, Henny Huisman en Irene Moors vieren deze maand hun verjaardag.

Partner

De kans is groot dat je de verjaardag van jouw partner nog moet vieren later dit jaar, want Tweelingen gaan het beste samen met de Boogschutter. De Kreeft heeft de verjaardag van haar partner waarschijnlijk al achter de rug, want deze mensen gaan weer het beste samen met het sterrenbeeld Steenbok.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.