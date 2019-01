Waarom iedereen het opnieuw heeft over de jurk die Janny in 'HHB' droeg

De kledingstijl van ‘HHB’-jurylid Janny wordt de laatste tijd druk besproken door de kijkers. Vorige week verscheen ze in een prachtige ‘druppeljurk’ op televisie, gisteravond in een ander bijzonder exemplaar van dezelfde ontwerper.

Vandaag is rood

De rode jurk is opnieuw ontworpen door de Nederlandse ontwerper Michael Barnaart. In de uitzending draagt Janny een bordeauxrood exemplaar, maar je kunt ook voor zwart kiezen. Goed nieuws voor alle fans van deze ‘Cherbourg’-jurk: hij is namelijk in de uitverkoop Het prijskaartje? 205 euro. Je kunt het exemplaar hier bestellen. En wees er snel bij, want hij zou zomaar eens snel uitverkocht kunnen zijn…

Advertentie

Verdeeld

De kijkers zijn toch enigszins verdeeld over de kledingkeuze van het jurylid. De een vindt de jurk geweldig, de ander vindt het net alsof er iemand met een viltstift op de jurk heeft getekend.

Janny’s jurk ziet eruit alsof er een kind mt een viltstift op los is gegaan. #hhb #heelhollandbakt — Liesbeth (@SensiLies) January 20, 2019

Janny ziet er met haar getekende jurk uit alsof ze uit de Royal Doulton scène van Mary Poppins Returns komt! #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/W4JklnDbLa — Chris (@Chrswrites) January 20, 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Omroep Max