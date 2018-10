Kate Middleton is een waar stijlicoon. Niet alleen in Engeland, maar vrijwel overal ter wereld.

Wat Kate draagt is meteen hip en in mum van tijd uitverkocht. Maar ook Kate heeft weleens een mindere dag.

Zo begrijpen veel royal-fans niet helemaal wat ze nu uit de kast heeft getrokken. “Niet mijn favoriete jurk”, reageert een trouwe volger van Kate. Daar zijn anderen het mee eens. Het doet sommigen denken aan een ‘oude theedoek’ of een ‘lappendeken’. Niet helemaal eerlijk natuurlijk, want de hertogin ziet er nog altijd beeldschoon uit. En wat komt haar slanke figuur goed uit in de getailleerde outfit. Bovendien is de jurk voorzien van wat vrolijke decoratie, zoals de broches boven haar borst.

Kate draagt de speciale jurk naar het Victoria and Albert (V&A) Museum in Londen, waar ze een fotografiecentrum opent.

De jurk waar het allemaal om te doen is:

Bron: Kensington Palace. Beeld: ANP