Waarom de jurk van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman het gesprek van de dag is

Kamerlid Sandra Beckerman verscheen woensdag in een strakke blauwe jurk in de Tweede Kamer. Deze jurk werd op Twitter uiteindelijk het gesprek van de dag.

Het begon allemaal met de tweet van journalist Jan Kuitenbrouwer over de outfit van Sandra. Het enige wat hij bij een screenshot van Sandra in de Tweede Kamer zei was: “2020. Kamerlid.”

‘Niet representatief’

Op de foto draagt Sandra een strak blauw jurkje met daaroverheen een leren jasje. Niks mis mee, zou je zeggen. Toch vindt Kuitenbrouwer dat ze zich niet representatief kleedt. Zo legt hij later uit: “Kleed je wat zakelijker en je wordt nóg serieuzer genomen. Er is rare glamourwedloop gaande onder sommige vrouwen in de Tweede Kamer.”

Goede volksvertegenwoordiger

Zijn tweets schieten bij veel mensen in het verkeerde keelgat en er ontstaat een fikse discussie. Velen vinden het een denigrerende reactie van Kuitenbrouwer. Volgens hen gaat het in de Tweede Kamer niet om de kleding die de Kamerleden dragen, maar om wat ze te zeggen hebben. En volgens hen is Sandra Beckerman juist een heel goede volksvertegenwoordiger. “Eén van de allerbeste Kamerleden, die altijd opkomt voor mensen in de knel” en “Goeie politica. Op handen gedragen in Groningen en omstreken”, klinkt het tussen de reacties.

Zelf moet Sandra er gelukkig alleen maar om lachen. “Zo, mijn werkdag is bijna afgelopen. Maar morgen weer nieuwe kansen om mensen af te leiden”, grapt ze dan ook op Twitter.

Zo mijn werkdag is bijna afgelopen Maar morgen weer nieuwe kansen om mensen af te leiden pic.twitter.com/d5xk8JNSA9 — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) February 19, 2020

De aanpak van de #wooncrisis door dit kabinet is een clusterf*ck, volgens @SandraBeckerman. Er is nu een ministerie van volkshuisvesting en een deltaplan nodig om de crisis te bestrijden.#wooncrisis #sp🍅 pic.twitter.com/Fzy64o2dEe — SP (@SPnl) February 19, 2020

Hahaha! Eens. Maar kleed je wat zakelijker en je wordt nóg serieuzer genomen. Er is een rare glamourwedloop gaande onder sommige vrouwen in de Tweede Kamer. https://t.co/9M43cZGGQR — Jan Kuitenbrouwer (@kuitenbrouwer) February 19, 2020

Goede volksvertegenwoordiger. Punt — Renske Leijten (@RenskeLeijten) February 19, 2020

Volgens mij een denegrerende reactie van een gefrustreerde ouwe lul! — Jos Swartjes ✊🍅 (@JosSwartjes_SP) February 20, 2020

Mooi toch. Echt niets mis mee en n goede volksvertegenwoordier. Iemand als Baudet vind ik pas echt problematisch — Charlotte R 🎯 🏳️🌈 (@Charlot2409) February 20, 2020

Ja prima.

Vertel Jan.

Wat is je punt? — michel de bruijn (@micheldebruijn) February 20, 2020

Goeie jurk. — Nynke de Jong (@nynke) February 19, 2020

Een zeer betrokken Kamerlid! — Jenny Valk (@politiekinneder) February 19, 2020

Goeie politica. Op handen gedragen in Groningen en omstreken. Die meneer die lijkt op een lid van de Adams’ Family is dhr. Koerhuis van de VVD. — Fred Anthoniesse (@Anthoniesse) February 19, 2020

Waar ben je door in de war? Het jasje? Het bescheiden decolleté? — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) February 20, 2020

Cool jasje! — Aafke Postma (@AafkePostma) February 20, 2020

Ik zie werkelijk het probleem niet hier. — Bart Drenth (@bartdrenth) February 20, 2020

Om het toch nog maar even over de jurk te hebben: wij vinden dat ‘ie Sandra prachtig staat en zijn fan van de felle kleur. Wil je iets soortgelijks? We hebben de leukste knalblauwe jurken voor je op een rijtje gezet:

Bron: Twitter. Beeld: ANP