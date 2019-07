Jurkje gaat de wereld over nadat ontroostbaar autistisch meisje hem verloor

Een autistisch meisje, dat de enige jurk die ze wilde dragen verloor, is door mensen over de hele wereld geholpen in een zoektocht op Twitter.

De Britse Deborah Price besloot de hulp in te roepen van Twitter om een specifieke jurk te vinden voor de dochter van haar vriendin Kate Bell, Elsie, die kampt met autisme. Elsie verloor haar eigen exemplaar en was ontroostbaar. Dat specifieke jurkje met het gekleurde hart erop was het enige wat ze wilde dragen.

Waar het begon

“Oordeel niet”, begint Deborah dan ook haar tweet. “Soms kunnen mensen niet met bepaalde dingen omgaan in het groter geheel. De vraag is of iemand deze Nextofficial jurk heeft van 3 jaar geleden in leeftijd 11+ en zo ja, kunnen we hem dan van je overkopen?” Katie’s andere vriendin vult aan dat het meisje alleen die jurk wil dragen wegens sensorische problemen. “Een kleinere maat past haar niet meer en ze heeft het nodig voor school.”

STOP THE CLOCK! Yesterday I put a tweet out asking people if they had this Next dress from 3 years ago because my friend @mousmakes has a daughter with autism who can only wear that dress. I asked people not to judge because in the scheme of things it doesn’t matter does it. 1/10 pic.twitter.com/AbqmR4zd6z — Deborah Price (@deborahprice1) July 7, 2019

Hulp van alle kanten

Slechts een paar uur later gaan de tweets de hele wereld over. De Twitteraars besluiten allemaal een steentje bij te dragen in de zoektocht naar het jurkje. Duizenden mensen deelden het bericht en velen boden aan om op welke manier dan ook te helpen. Sommigen willen het jurkje exact namaken of proberen een vergelijkbare te vinden.

Einde zoektocht

Uiteindelijk is het de moeder van de 12-jarige Mila die de zoekende mensen uit de brand helpt. Mila heeft precies dat jurkje en en wil hem met alle liefde naar Elsie sturen. Deborah bedankt het meisje en vertelt dat ze geen idee heeft hoeveel ze helpt. “Het geeft je zoveel vertrouwen in de mensheid. Ik ben compleet overrompeld door de hulp van vreemden.”

(it’s a little small but the my friend’s daughter can wear it at home meaning that her other one can be worn when she’s out and about) and then the most amazing tweet! STOP THE CLOCK! A girl called Mila found her age 12 dress which will be perfect.. 7/10 pic.twitter.com/Eiu65cJCQH — Deborah Price (@deborahprice1) July 7, 2019

Ook Nextofficial, het merk van het jurkje, zag de tweet voorbijkomen. Ze schreven dat het niet meer gemaakt wordt, maar dat ze gaan kijken of ze met de overige stoffen meerdere exemplaren in verschillende maten kunnen maken.

Herkenbare situatie

Ouders met autistische kinderen schrijven over hun eigen ervaringen. Ze herkenden zich goed in het feit dat Elsie geen andere kleding aan wilde doen dan die ze gewend was te dragen. Zo schreef iemand: “Geen reden om te oordelen. Bepaalde stoffen en logo’s zijn belangrijk voor sommige kinderen met autisme. Mijn zoon vindt het moeilijk om met veranderingen om te gaan en dat heeft een negatieve invloed.”

Gehecht zijn aan spullen

Een ander schrijft: “Ik heb 4 autistische kinderen, ik herken absoluut de gruwel van het verslijten of kwijtraken van favoriete kleding. Veel succes met de zoektocht.” Een andere vrouw schrijft een vergelijkbare situatie te hebben meegemaakt met hun autistische zoon toen zijn geliefde actiefiguur kapotging en ze ook een zoektocht op het internet begon om het (succesvol) te vervangen.

Deborah reageert op de verhalen: “Jullie zijn geweldige moeders in het opvoeden van jullie kinderen. Maar ook ben ik jullie dankbaar voor het blij maken van een klein meisje met het terugvinden van haar favoriete jurk.” Ook Katie bedankt nogmaals haar vriendin en alle Twitteraars die hebben meegeholpen.

You’re amazing and your mums are pretty amazing too for raising such lovely daughters but mostly you’re great because you’ve made a little girl really happy to continue to be in her favourite dress.. (10/10) pic.twitter.com/Q0szue1hGa — Deborah Price (@deborahprice1) July 7, 2019

Bron: Twitter. Beeld: iStock