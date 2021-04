Déze juryleden vervangen Samantha, Ronnie en Jeroen in ‘I can see your voice’

Een jurk over een broek dragen zagen we voor ’t laatst volop in de zero’s, maar lijkt nu terug te keren in het straatbeeld. Dit keer in de vorm van een zomerjurk of slipdress in combinatie met een jeans of pantalon.

Hoera, want daarmee kunnen we eerder dan verwacht onze zomerjurken uit de kast trekken, en ziet die iets te chique jurk er nét wat stoerder uit.

Warme oplossing

Ideaal voor als het op zomerdagen in de avond toch wat frisser wordt; dan trek je gewoon een broek bij je zomerjurkje aan. Maar ook is het handig op de iets koudere lentedagen. Zomerjurkjes zijn wellicht nog iets te koud om met blote benen te dragen, maar met een broek eronder is dat al opgelost.

Zo combineer je het

Vraag je je nog af hoe je het ’t best combineert? Dan is dit een handig trucje: vervang de panty die je normaal bij een outfit draagt door een strakke spijkerbroek. Kies daarboven voor een wijde of oversized jurk. Wil je toch een beetje taille laten zien? Kies dan voor een jurk die tot de taille aansluit maar vervolgens wijd uitloopt. De jurk knoop je daarbij open vanaf aan de onderkant tot de tailleband van de broek. De jurk ziet er dan uit als een soort lang vest (en zit ook wel zo handig op de fiets). Draag er een paar sneakers of pumps onder en je outfit is helemaal 2021 proof.

Hoe dat er dan uitziet? Nou, zo: