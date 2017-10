Jurylid 'The Great British Bake Off' maakt grote blunder in aanloop naar finale

Wij hebben de finale van ‘Heel Holland Bakt’ al gehad, maar vanavond is de finale van de Britse variant van de bakwedstrijd pas. Dat was een van de juryleden ook even vergeten.

Jurylid Prue Leith plaatste vanmiddag een bericht op Twitter en verklapte daarin per ongeluk al de winnaar van het programma. In het bericht schreef ze: “Ik wist niet dat de finale van The Great British Bake Off zo emotioneel zou zijn. Ik wilde dat ze allemaal zouden winnen. Bravo.’” Daarna noemde ze de naam van de winnaar van het programma. Maar dat werd vanavond pas bekend gemaakt.

Britse media

Toen ze doorhad wat ze had geplaatst, verwijderde ze het bericht snel. Waarschijnlijk wilde ze het bericht al schrijven en pas ’s avonds plaatsen, maar dat ging niet helemaal goed. De tweet was natuurlijk al gezien door fans die de winnaar nog niet hadden willen weten. De blunder werd snel opgepikt door de Britse media, maar deze besloten de winnaar niet te noemen zodat mensen de finale nog konden kijken zonder de uitslag al te weten.

Reactie

Prue Leith wilde niet reageren op het incident. Het enige wat ze zei was: “Ik ben te overstuur om erover te praten. Het spijt me zo erg voor de fans van de show.”



Bron: AD.nl. Beeld: Facebook.