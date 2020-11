Zien we in The masked singer niet welke BN’ers er in de kostuums zitten, in I can see your voice worden we juist wél aan de deelnemers voorgesteld, maar wordt het geluid weggelaten. De jury moet op basis van iemands performance inschatten of hij of zij kan zingen.

De 23-jarige Justin brengt het hoofd van menig jurylid op hol. Kan hij nou zingen of niet?!

Gouden keeltje

Zodra iemand is weggestemd, wordt onthuld of de jury de zangkwaliteiten goed heeft inschat. Zingt de kandidaat inderdaad vals of heeft hij of zij een gouden strot? Het is in deze aflevering aan Danny de Munk en zijn grote fan Demi om te bepalen wie er weggestemd gaat worden en volgens hen dus niet kan zingen. Demi maakt een rigoureuze keuze en slaat het advies van panelleden Jeroen van Koningsbrugge, Marieke Elsinga, Fred van Leer en Samantha Steenwijk in de wind. Zij zeggen dat nummer 3 uit het rijtje geen zanger is, maar Demi kiest voor nummer 1: de 33-jarige Jefferson.

De verbazing is groot wanneer hij Ordinary People van John Legend vertolkt. Door het gekibbel heen (“Ik zei het toch!”) is een práchtig stemgeluid te horen. Hij heeft een professionele carrière als singer-songwriter en heeft een aantal nummers in het Japans op zijn naam staan.

Justin in roze pak

Tijdens de tweede ronde negeert Demi opnieuw het advies van het panel en kiest kandidaat nummer 3. Zij denkt dat de 23-jarige Justin geen zanger is. Dat blijkt een goede keuze te zijn, want van zijn zangkwaliteiten moet Justin het niet hebben. Hij voelt zich naar eigen zeggen het meest thuis tussen de kledingrekken, wat gelijk zijn vrolijke roze pak verklaart.