Acteur Juvat Westendorp is stapelverliefd op déze 'The voice'-zangeres

Acteur en danser Juvat Westendorp, bekend van onder meer ‘So you think you can dance’ en als Ardil in ‘GTST’, is verliefd. Niemand minder dan Kimberly Maasdamme uit ‘The voice’ heeft hem van de markt gehaald.

Juvat bevestigt de relatie tegenover RTL Boulevard en het kersverse koppel verscheen eerder deze week samen bij een filmpremière.

Powervrouw

Zo vertelt hij dat ze elkaar leerden kennen bij de Ladies of soul. “Ik was eigenlijk direct flabbergasted van haar. (…) Het is een prachtige vrouw, lief, zorgzaam, ontzettend knap en een ontzettend sterke powervrouw die precies weet wat ze wil.”

Wat een lichaam

Ook Kimberly, die tot ieders grote verontwaardiging vóór de finale van The voice eruit werd gestemd, mag in haar handjes knijpen met Juvat. Wie de film Onze jongens met onder meer Jim Bakkum heeft gezien, weet dat de ex-soapie het lichaam van een jonge adonis heeft. Oké, uiterlijk is ook niet alles, maar toch. Veel geluk samen, Kim en Juv!

Een bericht gedeeld door Juvat Westendorp (@juvat) op 18 Mei 2018 om 4:23 (PDT)

Een bericht gedeeld door K I M B E R L Y (@kimberlymusicc) op 23 Mrt 2018 om 8:33 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

