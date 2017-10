Ex-K3'er Karen is héél eerlijk over wat ze aan haar lichaam heeft laten doen

Karen Damen heeft in 2016 een punt achter haar K3-carrière gezet. Wat is haar in die bijna 20 jaar veel overkomen.

Van een miskraam tot en met aan zichzelf laten sleutelen: ze vertelt er voor het eerst heel openhartig over in een interview op de Vlaamse tv.



Vruchtje groeide niet

In 2008 heeft Karen, moeder van Sky (7), een miskraam gekregen toen ze 8 weken zwanger was. “Ik ging op controle en toen zagen ze dat het vruchtje was gestopt met groeien. Mensen denken dat ik daar heel luchtig over doe”, vertelt de zangeres. “Maar niets is minder waar.”

Dood oma nog erger dan miskraam

Ze had dit slechte nieuws nog maar net te verduren gekregen, toen ze een telefoontje van haar moeder kreeg. “Om te zeggen dat mijn grootmoeder in het ziekenhuis lag met een hartinfarct. Zij heeft nooit meer geweten dat ik een miskraam heb gehad.” De dood van haar oma vond ze eigenlijk nog erger dan haar miskraam, vertelt Karen. “Want aan een nieuwe grootmoeder kun je niet werken.”

Liposuctie

Dan belandt het gesprek bij een ijdel thema: Karens lichaam. Eerder werd al bekend dat Karen eens haar lippen liep opspuiten, maar nu vertelt ze dat dit zeker niet het enige is dat ze liet doen: “Ik heb ooit een liposuctie laten doen”, biecht de zangeres op. “Ik heb dat nooit aan mijn moeder verteld, maar wel aan mijn grootmoeder. ‘Je hebt groot gelijk’, zei ze meteen. ‘Ik zou het in mijn tijd ook hebben gedaan’.”

Bron: Gazet van Antwerpen. Beeld: Brunopress