K3-meisjes reageren eindelijk op het vertrek van manager Kristel

Een halfjaar na het vertrek van manager en voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke, reageert het huidige trio eindelijk op die gebeurtenis. Het gerucht ging destijds dat de 3 nieuwe zangeressen van haar af wilden.

“Onzin. We missen haar”, aldus Hanne, Klaasje en Marthe. Vooral in praktisch opzicht merken ze dat Kristel weg is. “Ze nam ons veel werk uit handen. Mails die zij behandelde, komen nu bij ons terecht. Je voelt gewoon dat er meer druk op onze schouders ligt. En verantwoordelijkheid. Kristel zit er niet meer tussen om dingen op te vangen. Als we iets niet goed deden, verdedigde zij ons. Nu moeten we dat zelf doen,” vertelt Klaasje in een interview met Story.

Een stuk zelfstandiger

“Kristel had voor alles heel goede tips. Die heb ik wel onthouden, maar toch missen we soms haar goede raad,” vult Hanne aan. “Maar Kristel heeft ons alles geleerd wat ze ons wilde leren. Ze kon ons met een gerust hart loslaten, omdat ze wist dat we er klaar voor waren. Ze voorspelde dat we een stuk zelfstandiger zouden worden, omdat we voortaan zelf over alles moesten nadenken. Die ervaring wilde ze ons niet afnemen.”

Bellen

Gelukkig voor de meiden is Kristel niet helemaal uit hun leven verdwenen. “We hebben intussen al elk apart met haar afgesproken. En als we niet weten hoe we iets moeten aanpakken, mogen we haar nog altijd bellen.”

