Kabinet geeft corona-update: “Laat je alleen testen als je klachten hebt”

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaven dinsdagavond weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Ook was het een terugblik. Het coronavirus is namelijk 6 maanden in ons land.

“We werken op basis van voortschrijdend inzicht”, benadrukte Rutte meerdere keren tijdens de persconferentie.

Minister Rutte ging als eerste in op het feit dat er steeds meer kritiek komt op het beleid van het kabinet. “Iedereen mag vragen stellen en kritiek hebben op wat wij doen als kabinet. Het is volkomen logisch dat mensen na een half jaar beperkingen zelf op onderzoek uitgaan.”

Rutte geeft aan open te staan voor allerlei meningen en kritiekpunten. Daarbij benadrukte hij wel dat we niet om de cijfers heen kunnen.

Ook wilde hij vooral de burgers een hart onder de riem steken. “Het virus is onzichtbaarder, waardoor mensen balen wat er allemaal niet kan. Maar laten we het omdraaien en kijken wat er wel kan, juist doordat we ons aan de regels houden.” Zo hadden we in Nederland in vergelijking met het buitenland, nog relatief veel vrijheden. We hoefden nooit een briefje te hebben om boodschappen te kunnen doen en we mochten ook verder dan een kilometer van huis.

Test alleen als je klachten hebt

Minister De Jonge benadrukte dat je je alleen moet laten testen als je daadwerkelijk klachten hebt, omdat de zorg het anders niet aankan. Momenteel is de vraag al groter dan de laboratoria aankunnen. Hoewel de testcapaciteit wordt opgeschaald, zal dit de komende weken nog zo blijven. Er zijn wel extra testmachines ingekocht.

Toch is het niet voor iedereen duidelijk wanneer er klachten zijn. Bij mensen met dementie is het bijvoorbeeld heel moeilijk om covid-19 op tijd te herkennen. Reuk- en smaakverlies bij iemand met dementie is voor medewerkers van verpleeghuizen niet goed vast te stellen. Daarom kondigde De Jonge aan extra te gaan testen als er virusuitbraken zijn in verpleeghuizen. Uit nieuw onderzoek, onder leiding van hoogleraren Cees Hertogh en Bianca Buurman (Amsterdam UMC), bleek dat dit raadzaam zou zijn.

Nachtclubs en discotheken

Ook gingen Rutte en De Jonge in op de regels over nachtclubs en discotheken. Helaas voor iedereen die weer zin had in een feestje of die werkt in deze sector: uitgaansgelegenheden blijven voorlopig nog dicht. Volgens Rutte is het echt te riskant om nachtclubs te openen. Hij geeft aan in het buitenland te hebben gezien hoe snel de besmettingen weer kunnen oplopen als uitgaansgelegenheden open gaan.

Voorlopig geen einde in zicht

Hoe lang het allemaal nog gaat duren, dat weet niemand. De Jonge hoopt in de eerste maanden van 2021 de eerste werkende vaccins binnen te hebben. Voorlopig komt er dus geen einde aan het thuiswerken en de 1,5 meter samenleving.

Beeld: Brunopress