Zondag 9 mei is het Moederdag. En natuurlijk zetten we de belangrijkste vrouw in ons leven eens graag goed in het zonnetje met een mooi cadeau. Ben je nog op zoek naar inspiratie? Dit zijn de 5 mooiste cadeaus om je moeder te laten stralen.

Libelle samen met de Bijenkorf

Advertentie

1. Perzikhuidje

Leg moeders eens lekker in de watten met de Super Radiance Resurfacing Facial van Charlotte Tilbury. Dode huidcellen verdwijnen als sneeuw voor de zon, de huid wordt maximaal gehydrateerd en de poriën worden verfijnd. Extra cadeautje: de huid krijgt een prachtige glans. Welke moeder wordt hier nu niet gelukkig van? (50 ml – € 65,-)

2. Zomerse wangen

Deze zijdezachte, comfortabele bronzer van Gucci Beauty tovert een warme, gezonde gloed op de huid. Alsof je zo na een dagje zonnen het strand af wandelt. En de verpakking, die is echt oogverblindend en luxe. (€ 55,-)

3. Om door een ringetje te halen

Bezegel de eeuwige liefde voor je moeder met een heel bijzonder cadeau: een ring! Dit 14 karaats geelgoude exemplaar met een diamantje van Diamond Point is werkelijk een plaatje. Ben je member bij de Bijenkorf, dan kun je de ring gratis laten graveren en feestelijk laten inpakken. (€ 240,-)

4. Relax

Gun je moeder een verwenmomentje voor onder de douche. The Ritual of Mehr bodymousse van Rituals transformeert op magische wijze tot een zachte, voedende olielaag, voor een optimale hydratatie. Deze mouse-naar-olie bevat rijke oliën, verkwikkende zoete sinaasappel en verzachtende cederhout. Ze maken de huid zijdezacht en laten een heerlijke geur achter. (150 ml – € 12,50)

5. Ga voor goud

Met een tijdloos sieraad kun je nooit de plank misslaan. Verras je moeder met deze geelgouden oorbelletjes van Diamond Point. Trendy en chique tegelijk. (€ 45,-)

Shoppen maar!

Charlotte Tilbury Super Radiance Facial € 65,- Bekijk Gucci Beauty Bronzer Eclat Soleil € 55,- Bekijk Diamond Point 14k geelgoud ring € 240,- Bekijk Rituals Body Mousse to Oil € 12,50 Bekijk Diamond Point geelgouden oorsieraden € 45,- Bekijk

Het perfecte cadeau

Bij de Bijenkorf slaag je altijd voor het perfecte moederdagcadeau. Maak een shop afspraak en laat je inspireren door de cadeautafels met cadeausets, sieraden, geuren en de lekkerste food items. Ben je member bij de Bijenkorf? Dan wordt je sieraad of horloge gratis gegraveerd en feestelijk ingepakt. En bij aankoop van verschillende producten krijg je een gratis cadeau, zoals een geelgouden hanger van Diamond Point, twisted candles van Anna Nina of een luxe Rituals giftset. Leuk als extra cadeau voor je moeder of natuurlijk gewoon voor jezelf.