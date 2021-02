Nóg langer binnen: kabinet verlengt avondklok tot en met 2 maart

Sommigen staan nou eenmaal wat zonniger in het leven dan anderen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met karakter, maar ook met je sterrenbeeld. Van alle sterrenbeelden spant Boogschutter (23 november – 21 december) op dit gebied de kroon.

Want wat blijkt: Boogschutter is het meest optimistische sterrenbeeld van de dierenriem. Zo positief en goed gemutst dat andere sterrenbeelden – die nogal eens verzanden in doemdenken – daar nog wat van kunnen leren. Lees snel verder hoe, wat en waarom.

1. Ze gaan met de stroom mee

De sterrenbeelden die precies tussen twee seizoenen in vallen, worden door astrologen ook wel ‘de veranderlijke tekens’ genoemd. Deze sterrenbeelden zijn de belichaming van de veranderlijkheid van de natuur. Boogschutter is vertrouwd met de laatste dagen van de herfst en de eerste koude winterdagen. Dat maakt dit teken flexibel, makkelijk in de omgang én ruimdenkend.

Avontuurlijk de wereld rond backpacken, je een compleet nieuwe ideologie eigen maken, een nieuwe carrière najagen… Het is precies de spanning die Boogschutter zoekt (en nodig heeft). Vuurtekens plannen niet iedere stap, maar zijn rasechte ‘we zien wel’-types.

In plaats van je vastklampen aan hoge verwachtingen, kunnen we allemaal iets vaker die laissez-faire houding van de Boogschutter overnemen. Bijvoorbeeld, je solliciteert op een baan. Je bent hele dagen zoet met de voorbereiding, schrijft potentiële vragen uit en dwingt huisgenoten in de rol van werkgever voor een oefengesprek. Als je wilt leren van een Boogschutter, onderscheid je de dingen waar je wel en geen controle over hebt. Je kunt de gedachten van die potentiële nieuwe werkgever niet beheersen, en dus heeft het evenmin zin om jezelf te kwellen met de uiteindelijke keus. Als je die illusie van controle loslaat, zul je zien dat je je een stuk vrijer voelt.

2. Ze zien altijd de lol ergens van in

Als je een feestje geeft (echt, het gaat ooit weer mogen), is het pas écht feest wanneer je Boogschutter-vriendin binnen is. Harde grappen, meeslepende verhalen en sterke drank zijn het handelsmerk van dit sterrenbeeld. Boogschutter blijft niet te lang hangen in teleurstellingen. Als een relatie op de klippen loopt, is Boogschutter de eerste die grappen maakt over je ex-geliefde en je meesleurt naar de kroeg.

Toekomstplannen en doelen zijn natuurlijk goed, maar besef dat het leven geen lineair pad is. Boogschutter helpt de absurditeit van het leven te omarmen. Lach om beledigingen, kleur je haar een keer knalrood of duik in de vrieskou in een meertje: het leven voelt een stuk lichter als je het wat minder serieus neemt.

3. Ze doorbreken mentale barrières

Boogschutter staat in het teken van planeet Jupiter. Jupiter is in de astrologie het symbool van geloof, geluk en onbegrensdheid. Die planeet werkt als een soort accelerator. Het is de kennis die je zoekt als je een nieuwe taal leert, het zelfvertrouwen dat je nodig hebt als je meedoet met een eerste boksles en de persoonlijke groei die je zoekt als je mediteert.

Boogschutter is wars van regels en grenzen. Dat betekent dat een beginnende interesse voor planten zomaar kan uitgroeien tot een levenslange missie om regenwouden te beschermen. Een weekendtrip wordt opeens een halfjaar durende wereldreis. Boogschutters optimisme is gestoeld op het idee dat alles binnen handbereik is.

Liefdesbrief

Net als Boogschutter geloven dat alles mogelijk is, is een kwestie van werken aan zelfvertrouwen. Als je aan jezelf twijfelt, kan het geen kwaad om je eigen kwaliteiten wat vaker te erkennen, en voor jezelf duidelijk te maken waarom je het verdient je dromen na te jagen. Ben je een goede luisteraar? Sta je altijd klaar voor iedereen? Het lijkt ongemakkelijk, maar schrijf jezelf eens een liefdesbrief die je erbij kunt pakken op momenten waarop je je onzeker voelt.

Ook belangrijk: vier alle overwinningen met champagne. Dat is héél erg Boogschutter.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pure wow. Beeld: Getty Images.