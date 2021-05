Kabinet wil verder versoepelen als daling besmettingen doorzet

Laat jij net als de meeste mensen havermout gewoon in het geopende pak zitten, omdat je ervan uitgaat dat het toch lang houdbaar is? Helaas klopt dit niet, want ook havervlokken zijn na een tijdje over datum. Helemaal als je het niet goed bewaard.

Het is hartstikke gezond om iedere dag met havermout te ontbijten. In principe zijn rauwe havervlokken minstens een jaar houdbaar. Daarna zijn ze vaak ook nog wel goed, mits je ze correct bewaard. Maar waar moet je dan op letten?

Grootste fout

Het belangrijkste is dat havermout altijd op een koele, donkere en droge plaats bewaard moet worden. Je kunt een pak havervlokken prima in de keuken bewaren, maar de kelder is nog beter. De grootste fout is om het na openen in de originele verpakking te laten. Als je de zak tijdelijk verfrommelt, is het voor voedselmotten heel makkelijk om in de havermout hun eitjes te leggen. Dit heb je vaak niet door, aangezien ze dezelfde kleur hebben als de havervlokken. Maar dit kan uiteindelijk wel leiden tot een onopgemerkte mottenplaag. Iew!