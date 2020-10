‘Kabinet wil lockdown voorkomen’

Omdat er steeds meer coronabesmettingen bijkomen is het onvermijdelijk dat er dinsdag scherpere maatregelen worden aangekondigd. Toch hoopt het kabinet dat een lockdown voorkomen kan worden.

Dit melden bronnen aan de NOS. Exacte maatregelen zijn nog niet bekend, omdat hier maandag nog over gesproken wordt met het OMT (Outbreak Management Team).

De nieuwe maatregelen zullen er waarschijnlijk vooral op gericht zijn mensen minder te laten reizen en minder laten te bewegen op straat. Doel is dat mensen met zo min mogelijk met anderen in contact komen en er zo dus minder besmettingen kunnen plaatsvinden. De NOS heeft het over cafés en winkels die (nog) eerder dicht moeten.



Wel strengere coronamaatregelen

Waar het kabinet wel mee worstelt is dat steeds minder mensen zich aan de maatregelen houden. In maart werkten de meeste mensen thuis, spraken ze minder vaak af met vrienden en familie en deden ze minder vaak boodschappen. Hoewel er nu ook maatregelen zijn, houden mensen zich er minder aan en blijft het aantal coronagevallen oplopen.

Strengere maatregelen lijken daarom onvermijdelijk. Die zullen wel schadelijke gevolgen hebben voor de economie.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, liet dit weekend nog weten dat hij voor een strenge lockdown is. Een hardere aanpak is nodig, volgens Gommers. Hij is ontevreden met het huidige ‘halfzachte beleid’ van Nederland. “Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Bron: NOS. Beeld: Brunopress