'Kale bunker' in laatste aflevering 'Bed & Breakfast' krijgt veel commentaar

Gisteravond was de laatste (ja, sorry) aflevering van ‘Bed & Breakfast’ te zien op televisie. De stellen uit Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland bleven weer een nachtje bij elkaar slapen. Vooral de accommodatie in het Gelderse Ooij was onderwerp van gesprek.

Een bezoek aan Paleis Soestdijk, cocktails mixen in Zuid-Holland en slapen in een bunker in Gelderland. Dat lijkt een goede samenvatting van de aflevering van ‘Bed & Breakfast’ van gisteravond. Althans, als we de berichten op social media mogen geloven. De accommodatie in Ooij kreeg veel commentaar op social media. Zo zou het ‘een kale bunker’ zijn en werd het zelfs vergeleken met een escape room:

Wat een ver!schrik!king! deze kamer! Of is het een escape room? #benb @bnbMAX pic.twitter.com/0mKZ8jjftG — Donny van Aalst (@tmvanaalst) 5 april 2018

-Ik heb geen moeite met dat beton, maar…

Ik heb wat moeite met dat beton.#benb — Ferdinand Dam (@_FD__) 5 april 2018

Geen moeite met beton. Als ze er gauw een Pipstudio behang overheen mogen kwakken, tenminste. #bedandbreakfast #benb — Fleur (@fleurvanveghel) 5 april 2018

De grijze bunker wint 😂😂😂 #benb — Martijn (@mbsimon73) 5 april 2018

#benb Het galmt ook gewoon, haha. — Petra Jansen (@PetraJansen76) 5 april 2018

Alsof ze midden in een verbouwing zitten met die kale betonnen muren. #BenB #BedandBreakfast — Paul Terpstra (@terptm) 5 april 2018

Grijze bunker €97,50 + €105 wat vind jij het waard ? 😨 #benb pic.twitter.com/R6pUjE2bGn — lovely lady (@LovCharmingLady) 5 april 2018

Ik snap dat extra geld wel

Is voor het behangen dan wel schilderen van die kale bunker van ze #benb — Ina (@Babloth) 5 april 2018

Maar waar mensen het nog wel het moeilijkst mee hadden, is dat het de laatste aflevering was van dit seizoen:

Dit was het weer jongens. Tot volgend seizoen! ✌️ #benb pic.twitter.com/7sACv41q1O — Tim Schaap (@timmieschaap) 5 april 2018

‘Dit was de laatste #benb van het seizoen’. Me: pic.twitter.com/fiWuqiOUH7 — Ruben van Vliet (@Ruben_van_Vliet) 5 april 2018

Bedankt voor het kijken naar #BenB ! 💚 Als er nieuws is over een nieuw seizoen brengen we jullie uiteraard op de hoogte. pic.twitter.com/3Zac15wmvO — Bed & Breakfast (@bnbMAX) 5 april 2018

