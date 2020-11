Waarom Kamala Harris een wit pak droeg tijdens haar eerste speech als vicepresident van Amerika

Na de eerste toespraak van Kamala Harris als vicepresident van Amerika ging het niet alleen over haar prachtige woorden, maar ook over haar outfit waarmee ze die woorden alleen maar meer kracht bijzette.

Kamala Harris droeg tijdens haar toespraak een wit pak met een witte blouse. Niet zonder reden, want de kleur wit wordt al lang geassocieerd met de vrouwen die strijden voor het vrouwenkiesrecht. Zo droegen de suffragettes, zoals deze vrouwen vooral in Engeland en de Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw werden genoemd, deze kleur om hun politieke standpunt extra kracht bij te zetten. Wit wordt daarnaast gezien als symbool voor onschuld, vrede en deugdzaamheid naast de kleur groen voor hoop en paars voor waardigheid. Daarmee wilden de vrouwen laten zien dat ze in kalmte hun doel wilden bereiken.

Kamala Harris in wit pak

Maar dat was niet de enige reden waarom Kamala Harris voor deze kleur koos. Harris refereerde met haar outfit aan de witte outfit van Shilery Chisholm, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die in 1968 voor het Congres werd gekozen, aan de witte outfit van Geraldine Ferraro die in 1984 werd gekozen als running mate van Walter Mondale en natuurlijk aan de witte outfit van Hillary Clinton toen ze officieel werd gekozen als presidentskandidaat in 2016. Daarmee laat Harris zien dat dit een belangrijke stap is voor de positie van vrouwen in Amerika en eigenlijk over de hele wereld.