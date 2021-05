Kan Nederland het Songfestival 2 keer achter elkaar winnen?

Dinsdag 18 mei begint het Eurovisie Songfestival in Ahoy, Rotterdam. Maar maken wij eigenlijk wel kans om het Songfestival opnieuw te winnen?

En mocht een land twee keer winnen, betekent dit dan dat dat land het Songfestival ook twee keer moet organiseren?

Slechts vier keer

In theorie zou ieder land het Songfestival twee keer achter elkaar kunnen winnen, maar in de praktijk gebeurt het zelden. Het Songfestival bestaat sinds 1956 en in de hele geschiedenis is het slechts vier keer eerder gebeurd.

Spanje