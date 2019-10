Kandidaat die vrijwillig Expeditie Robinson verliet reageert zelf op het vertrek

Volg je Expeditie Robinson maar heb je de zevende aflevering nog niet gezien? Wees dan bewust dat er spoilers te lezen zijn.

Waar veel mensen dolgraag mee zouden willen doen aan Expeditie Robinson, was zondagavond te zien hoe Frank van der Lende vrijwillig zijn spullen pakte. Hij heeft naar eigen zeggen zijn overwinningen behaald en maakte de beslissing om naar huis te gaan. In Kamp Noord ziet verdrietige Eva haar collega vertrekken, maar Thomas en Shary-An lijken zich er minder druk over te maken.

Reacties

Kijkers hadden dit niet zien aankomen, schrijven ze op Twitter. Wel vinden ze dat hij dit beter had kunnen aankondigen ná de proef en begrijpen dat Hugo boos is geworden.