Kandidaat 'Rijdende Rechter' maakt veel los met dít bijzondere standpunt

In de uitzending van de Rijdende Rechter werd gisteren weer duidelijk hoe burenruzies uit de hand kunnen lopen. Rechter John Reid moest dit keer naar Oude Pekela, waar mevrouw Smit schoon genoeg had van de rommelige tuin van de buren.

Het stikt daar inmiddels van de brandnetels, distels en ander onkruid. Niet alleen volgens Janneke Smit een onaangenaam uitzicht, ook loopt haar dochtertje kans haar te bezeren aan de uitstekende pinnen onder het onkruid tijdens het spelen in de tuin. Wanneer ze erover klaagt bij buur Jan Hendriksen, geeft hij niet thuis. Hij vindt dat het immers zíjn stuk grond is, als haar dochtertje haar bezeerd dan is dat toch niet zijn probleem? En bovendien hangt de dakgoot van het huis van Smit welgeteld vijf centimeter over de perceelgrens.

Janneke Smit besluit John Reid in te schakelen om het conflict dat al negen jaar duurt aan te pakken. En dus reist Reid af naar het perceel in Oude Pekela. “Daar wil toch iedereen wonen?”, verzekerde verweerder meneer Hendriksen iedereen nog. Maar dat ging niet voor iedereen op.

Dat was toch zeker ironie? ‘Wie wil er nou niet in Oude Pekela wonen’!? #rijdenderechter — Anja 🌷 (@A_n_j_a_a) 9 oktober 2018

‘Het is wel Oude Pekela, daar wil iedereen wonen’. Uhhm nou meneer Hendriksen, niet iedereen hoor. #rijdenderechter — Maaike van Egmond (@therealmaaike) 9 oktober 2018

*gaat verhuizen naar Oude Pekela* #rijdenderechter — Gvydas Dergačiovas (@He1mdallr) 9 oktober 2018

Eenmaal terug in de rechtszaal klaagt mevrouw Smit nogmaals over het onkruid. Ze vertelt daarbij dat ze nog liever tegen een muur aankijkt dan tegen de rommel van de Hendriksens. Maar wacht eens even, rommel? Dát begrijpt Twitterend Nederland niet helemaal. “Heb je een fijne groene tuin naast je huis, ga je produceren”, zegt iemand verbluft. Door Daan wordt ze dan ook een verwonderlijke vrouw genoemd: “Ze ziet liever een blinde muur dan een stukje groen.”

Met stijgende verbazing gekeken.Wie maakt bezwaar tegen mooi groen? En brandnetels is onkruid? Enig idee hoeveel insecten, vlinders e.d. eropaf komen? Alles moet ‘netjes’, kale betegelde tuintjes zonder groen, daar stevenen we op af. Zeer teleurstellende uitspraak. #vettefail — Max Steenwijk (@MaxSteenwijk) 9 oktober 2018

Heb je een fijne groene tuin naast je huis

Ga je procederen #RijdendeRechter Gekkegeit — Beter Groen (@Psychopeet) 9 oktober 2018

“Kijk, hier staat onkruid en er groeit een boom”. Inderdaad, dat kan niet! #RijdendeRechter — Buiskijkert (@buiskijkert) 9 oktober 2018

Ik vind het maar een wonderlijke vrouw, ziet liever een blinde muur dan een stukje groen#RijdendeRechter — Daan🍌 (@Daankromhout) 9 oktober 2018

Liever een muur op 20 cm dan een groene uitkijk op 3 meter. #RijdendeRechter — Mar©el Soer (@MarcelSoer) 9 oktober 2018

John Reid oordeelt, afgezien van het groen, dat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Hendriksen moet dan ook de uitstekende pinnen die uit de grond steken kromslaan en bedekken. En het onkruid? Dat mag Smit voortaan zelf onderhouden, mocht ze er last van hebben. Benieuwd naar de rest rest van de uitspraak, en de reactie van mevrouw Smit? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

