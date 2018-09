Kandidaat 'De Rijdende Rechter' heeft lachers op zijn hand met bijzonder 'principe'

Vorige week raakte kijkers niet uitgepraat over de liefdesperikelen van de buren in ‘De Rijdende Rechter’, maar ook de uitzending van deze week is niet onbesproken gebleven. Zo had kandidaat Rob wel een heel bijzonder principe waar hij zich achter probeerde te verschuilen.

Rob kocht in 2014 een nieuwe motorscooter. Een goede aankoop, want hij maakte er drie jaar lang met veel plezier ritjes mee. Tot de scooter het in 2017 begaf en niet meer wilde starten. De man moest het voertuig voor meer dan 1100 euro laten maken. Een flink bedrag, dat hij naar zijn idee niet zelf hoeft te betalen. Het zou hier namelijk gaan om een fabrieksfout.

Principe

De man zoekt dan ook contact met de importeur, maar zij zijn het hier niet mee eens en daarnaast zou de man dit met zijn dealer moeten regelen. Wat volgt is een discussie waar de twee partijen maar niet uit lijken te komen. ‘De Rijdende Rechter’ schiet te hulp en hoort de verhalen van de twee partijen aan. Rob doet zijn verhaal en vooral één principe van de man zorgt voor hilarische reacties op social media. “Mijn principe is dat ik altijd gelijk heb”, zei de man in de uitzending. Daar konden veel mensen zich wel in vinden:

Vandaag heb ik geleerd dat ‘(ge)leek’ kennelijk de verleden tijd is van ‘gelijk’. #rijdenderechter pic.twitter.com/buOKsXDWFP — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 18 september 2018

“mijn principe is dat ik altijd gelijk heb” aldus de eisende partij bij de #RijdendeRechter. Dan kan het bijna niet anders dat hij vroeger bij een beroepskeuzetest sergeant als uitkomst had. — Dirk-Jan (@DJBareman) 18 september 2018

‘Mijn principe is gewoon dat ik gelijk heb.’ Hahahaha, zal ik ‘m voor je op een tshirt laten drukken, @sredlums? :’) #RijdendeRechter — Klaasje (@DeHeldin) 18 september 2018

Mijn principe is dat ik gelijk heb!! Oh nee, ongelijk.. #RijdendeRechter — Moniek Elastiek (@MoniekElastiek) 18 september 2018

De wet van Vermaat: “Mijn principe is dat ik gelijk heb” #rijdenderechter — Loek de Leeuw (@LoekdeLeeuw) 18 september 2018

Daar gaat zijn principe 😂😂#rijdenderechter — Widdershin (@Widdershin2) 18 september 2018

Mijn principe is dat ik gelijk heb. Zo kom ik het leven ook wel door ja. #RijdendeRechter — Lizard wizard (@Angelic_Derpy) 18 september 2018

Deze houd ik er in. Tegen iedereen die mij tegenspreekt zeg ik voortaan; “Mijn principe is dat ik gelijk heb”#RijdendeRechter — ireneooms (@irene48929) 18 september 2018

‘Mijn principe is gewoon dat ik gelijk heb.’ Dit wordt mijn argument vanaf nu. Voor alles. #RijdendeRechter — Lotte (@Lotte891) 11 september 2018

Beeld: KRO-NCRV.