Kandidaat van ‘The Voice of Holland’ krijgt een wel héél bijzonder voorstel

Toen bleek dat The Voice-kandidaat Nelson Braveheart niet door was naar de volgende ronde, leek het einde verhaal voor hem. Jurylid Ali B. stak hier echter een stokje voor en deed hem op het allerlaatste moment nog een bijzonder aanbod.

Het was een aanbod dat Nelson onmogelijk kon weerstaan…

Einde van avontuur

Nelson nam het vrijdagavond tijdens de Battles op tegen Brugklasbeatz met het nummer Despacito. De saxofonist wist zeker zijn mannetje te staan, maar helaas kon coach Ali maar één van de twee meenemen. Hij besloot uiteindelijk te gaan voor Brugklasbeatz, wat voor Nelson het einde van zijn avontuur betekende.

“Beter dan The Voice winnen”

Toch had hij absoluut geen slechte avond. Toen de studio afscheid van hem wilde nemen, kwam de rapper namelijk nog met een bijzonder voorstel. Hij bood Nelson 10 optredens aan in zijn show om ‘zichzelf te bewijzen’. Volgens Lil’ Kleine geen verkeerd aanbod. “Dit is nog beter dan The Voice winnen”, zo grapte hij naar de andere coaches.

Dichterbij droom

Nelson nam het aanbod dan ook maar al te graag aan. De entertainer verdient nu al geld met optredens in hotels en bars, maar wil het liefst fulltime met muziek bezig zijn. Dankzij het aanbod van Ali lijkt die droom ineens een stuk dichterbij!

Nieuwsgierig naar het optreden van Nelson en de Brugklasbeatz? Bekijk het hier terug.

