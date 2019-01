Chantal Janzen onthult eerste kandidaten van het nieuwe 'Dancing with the Stars'

Het dansprogramma Dancing with the Stars keert na tien jaar terug op televisie. Vandaag werd bekendgemaakt dat Chantal Janzen het programma gaat presenteren en zij maakte bekend met wie ze dat gaat doen én wie er mee gaan doen.

Ron Brandsteder en Sylvana Simons presenteerden samen een aantal jaar het televisieprogramma, maar nu keert het programma terug met Chantal Janzen als presentatrice. Zij gaat het programma samen met Tijl Beckand presenteren.

Kandidaten

Chantal maakte vanavond in RTL Boulevard bekend dat Heleen van Royen mee gaat doen aan het nieuwe seizoen van het programma. “Ik heb me nog nooit op een dansvloer gewaagd. Maar er moet natuurlijk iemand stuntelen. Wie weet ontpop ik me wel tot een danser van wereldniveau”, zei ze hierover in het showbizzprogramma. Ook maakte Chantal nog een bijzondere kandidaat bekend. Niemand minder dan Bibian Mental gaat ook de dansvloer op. Zei zei over haar deelname: “Ik heb nooit eerder gedanst dus ik zit nu samen met mijn man op stijldansen. Er wordt nu ook een speciale dansprothese voor mij gemaakt. Hopelijk kan ik daarmee alle bewegingen als een normaal been maken. Ik vind het hartstikke leuk dat ik mee mag doen en heb er heel veel zin in.”

Professionele dansers

Dancing with the Stars was tussen 2005 en 2009 te zien op RTL 4. In het programma worden BN’ers gekoppeld aan een professionele danser of danseres. Samen trainen ze wekenlang om verschillende (vaak pittig lastige) dansstijlen als latin en ballroom onder de knie te krijgen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP.