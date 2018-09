'Dit zijn de kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?'

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? moet nog beginnen, maar Molloten gokken nu al wie er dit jaar meedoen aan het populaire spelprogramma.

Online worden er dan ook allerlei hints verspreid.

De eerste kandidaat die mee zou doen aan het nieuwe seizoen is Evelien de Bruijn. Ze werd bekend van Hart van Nederland. Ze is een maand lang afwezig geweest op social media, tussen 14 mei en 14 juni, daarom denken veel fans dat ze misschien wel in de finale van het programma zit.

Actrice Sarah Chronis was ook rond die tijd wat stil op Instagram en zou zomaar eens ook een kandidaat kunnen zijn. Onze Man in Teheran-presentor Thomas Erdbrink was ook van de radar verdwenen in die tijd, net als Lars Gierveld, die we kennen van Rambam.

Ook zou al bekend zijn waar de opnames zijn. Er is namelijk een groep BN’ers gespot in Colombia. Vorig jaar was presentator Jan Versteegh de Mol.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP