Dit zijn de kandidaten van het extra seizoen van ‘Wie is de Mol?’

Tot het allerallerlaatste moment werd het geheim gehouden, wie de kandidaten zijn die meedoen aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. In de eerste uitzending werden dan eindelijk de namen bekend gemaakt.

Het is een jubileumseizoen voor Wie is de mol? en daarom zal het ook iets anders gaan dan we gewend zijn. Tien oud-deelnemers krijgen de kans om nog een keer mee te spelen. Een herkansing dus. Dit keer zal de zoektocht naar de mol in Italië afspelen, en wel in het prachtige Toscane.

Kandidaten jubileumseizoen Wie is de mol?

Wie er nog een keer meedoen? Nadja Hüpscher, Tygo Gernandt, Tina de Bruin, Ron Boszhard, Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens, Horace Cohen en Jeroen Kijk in de Vegte. Een van hen is echter teruggekeerd als de mol.

WIDM 2020

Eerder dit jaar werd het twintigste seizoen van WIDM uitgezonden. Er werd een extra reeks gemaakt vanwege het jubileum, dat al voor de coronacrisis werd opgenomen.

