Kankervrije jongen (9) ontmoet dokter die zijn leven redde dankzij beenmergdonatie

Johnny Sawyer Dyer (9) kreeg begin 2017 de diagnose leukemie. Na verschillende rondes chemotherapie onderging hij een beenmergtransplantatie. Hij is nu kankervrij en dat heeft hij allemaal te danken aan de beenmergdonatie van een dokter.

De negenjarige Johnny had de man die zijn leven heeft gered nog nooit ontmoet. Tot nu! Eindelijk is hij in staat om de dokter die hem beenmerg doneerde voor de levensreddende beenmergtransplantatie te ontmoeten.

Omarmen

De 29-jarige Kevin Schwartzel is assistent arts en schreef zich in 2011 in als donateur voor beenmerg. Al die jaren heeft geen telefoontje gehad, totdat ze in 2017 belde voor Johnny.

Transplantatie

Johnny werd gediagnosticeerd met acute myeloïde leukemie, die optreedt wanneer beenmergcellen niet rijpen zoals ze bedoeld zijn. De term ‘acuut’ betekent dat het zich snel kan verspreiden naar het bloed en andere lichaamsdelen, waaronder de lever, lymfeklieren en het centrale zenuwstelsel. Johnny moest vier ronden chemotherapie en bestralingen ondergaan. Nadat dat was afgerond adviseerden artsen hem een beenmergtransplantatie.

Zeldzaam

Maar liefst zeventig procent van de patiënten die een beenmergtransplantatie nodig heeft, heeft geen overeenkomende donor in hun familie en het is ontzettend moeilijk om een andere donor te vinden die overeenkomt. Ongeveer 7.500 Amerikanen zoeken een donor, maar slechts één op de driehonderd vindt er ook daadwerkelijk een.

Wens

Johnny heeft dus echt geluk gehad dat Kevin zich aan heeft gemeld als donor. De operatie vond plaats in mei 2017, maar Johnny had toen niet de kans om zijn donor te ontmoeten. Dat vond hij niet leuk. “Het was fijn geweest om de persoon te ontmoeten die mijn leven heeft gered”, zei hij toen. Maar die wens is vorige week in vervulling gegaan.

Ontmoeting

Vanaf het moment dat de twee elkaar zagen, voelde het goed. Ze vlogen elkaar in de armen. “Het is leuk je eindelijk te ontmoeten”, zegt Kevin tegen Johnny terwijl hij op z’n hurken naast de jongen gaat zitten. “Het is ongelooflijk dat we elkaar zo snel konden ontmoeten. Ik heb gehoord dat veel ontvangers hun donateurs nooit zullen ontmoeten, dus het feit dat we onder die omstandigheden elkaar zien is bijzonder.” De dokter wordt er zelfs emotioneel van.

Boy, 9, who beat leukemia meets the doctor who saved his life by donating his bone marrow Johnny Sawyer Dyer, nine, of Corryton, Tennessee, finally met the bone marrow donor who save his life, Kevin Schwartzel, 29, a physician assistant from San Diego, C… https://t.co/VHwgcqoF4z — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) September 27, 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook & iStock