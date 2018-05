Hoe groot is de kans op een regenachtige zomer, na deze prachtige lente?

We hebben de afgelopen weken al kunnen genieten van een flink aantal prachtige dagen en ook de komende weken worden zomerse temperaturen verwacht. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de zomer? Wordt de kans op een regenachtige zomer hierdoor groter en groter?

Oostelijke wind

“Dit is een heel begrijpelijke vraag. Aangezien we nu al een lange tijd te maken hebben met oostelijke winden die warme lucht aanvoeren, is het heel goed denkbaar dat daar een keer een eind aan komt”, legt metereoloog Jaco van Wezel van Weeronline uit. Maar niet getreurd, zegt hij. “In het verleden zijn er ook zomers geweest waarbij het mooie weer begon in mei en duurde tot en met september.”

Warme Noordzee

Er zijn geen specifieke modellen waarop we de zomerverwachting kunnen baseren. Wel zijn er meerdere theorieën die opgaan. “Na een hele warme lente wordt de temperatuur van de Noordzee ook warmer dan normaal. En aangezien we in Nederland meestal winden vanaf zee hebben, zal dit bij dergelijke winden resulteren in buien die meer regen brengen. Dit komt doordat bij een warme zee er meer vocht verdampt. Blijft de wind uit het oosten waaien, dan heeft de zee hier geen invloed op en kan het mooie weer gewoon aanhouden”, zegt Jaco. Hij geeft toe dat de kans op een nattere zomer na een mooie lente dus best groot is. Maar echt koud zal het niet worden.

Prachtige lentes

Weeronline heeft ook onderzoek gedaan naar de link tussen een mooie lente en slechte zomer. De metingen startte in 1901. Uit dit onderzoek blijkt dat van de tien mooiste lentes er maar liefst 7 uit deze eeuw komen. De lente van 2018 wordt nummer 8. Jaco: “Deze eeuw zijn mooie lentes dus eerder regel dan uitzondering.” Ze hebben ook gekeken naar de daarop volgende zomers.

Bij een mooie lente:

– Kans op een slechte zomer is 30 procent

– Kans op een normale / matige zomer is 60 procent

– Kans op een prachtige zomer is 10 procent

Bij een slechte lente:

– Kans op een slechte zomer is 50 procent

– Kans op een normaal / matige zomer is 30 procent

– Kans op een mooie zomer is 20 procent

Er zit dus niets anders op dan volop genieten van de mooie, zomerse dagen die ons de komende weken te wachten staan. En laten we hopen op een net zo’n spetterende zomer!

