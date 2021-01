Helaas moeten de bioscopen hun deuren nog even gesloten houden. De oplossing: maak van je huis een thuisbioscoop. Wij geven maar liefst 10 Pathé Thuis codes weg om thuis gratis naar de succesvolle bioscoopfilm The Secret: Dare to Dream te kijken.

The Secret: Dare To Dream is een romantisch drama met Katie Holmes en Josh Lucas in de hoofdrollen. De film is van de regisseur van Hitch en Sweet Home Alabama en geïnspireerd op de wereldwijde bestseller The Secret van Rhonda Byrne, waarvan wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Helpende hand

De jonge weduwe Miranda Wells (Katie Holmes) worstelt zich samen met haar drie kinderen door het leven. Na een opeenstapeling van pech is een naderende orkaan de volgende uitdaging die zich aandient. Maar dan botst zij letterlijk tegen de aantrekkelijke Bray Johnson (Josh Lucas) aan die een helpende hand biedt. Met zijn positieve energie lijkt hij precies op het juiste moment in haar leven te zijn gekomen. Wat zij niet weet is dat Bray een geheim met zich meedraagt dat alles kan veranderen.

Bioscoop vanaf de bank

Doe mee en maak kans op 1 van de 10 codes om deze film thuis gratis on demand via Pathé Thuis te kijken. Vul hieronder je gegevens in en wie weet ben jij de gelukkige winnaar. Meedoen kan t/m 17 januari 2021. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.