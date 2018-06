Dít kapsel had Leontine Borsato 24 jaar geleden nog

Als je soms foto’s van jezelf van vroeger terugkijkt, dan kun je niet geloven dat je er ooit zo hebt uit gezien. Dat herkent iedereen.



Want iedereen verandert met de tijd. Zo ook Leontine Borsato, die vroeger ook nog Leontine Ruiters heette. Leontine Ruiters begon haar tv-carrière als assistente van Hans van der Togt.

Een foto uit de oude doos verrast ons: want de inmiddels 50-jarige Leontine is serieus onherkenbaar. De foto is in 1994 gemaakt, dus zo’n 24 jaar geleden. Wat een ander kapsel had Leontine toen nog – en vooral, wat had ze lang en blond haar. Inmiddels zien we haar altijd met een korte en donkere coupe. Maar wat ze ook doet met haar haar: ze is en blijft een prachtige vrouw.

Bijna niet te geloven dat zij het is, zo op deze foto’s. Hier was Leontine ongeveer 26 jaar oud:

Beeld: ANP