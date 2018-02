Kapsel prinses Amalia is groot nieuws in Duitsland

Ook in Duitsland zijn de foto’s van prinses Beatrix met haar kleindochters in de media verschenen. Met name de mooie blonde lokken van prinses Amalia waren daar het gesprek van de dag.

Op de foto’s van het Koninklijk Huis zijn de prachtige blonde haren van prinses Amalia goed te zien, maar de Duitsers is opgevallen dat de prinses er wel anders uitzag dan normaal. Volgens sterrenkapper Mari van de Ven komt dit doordat haar haren in laagjes zijn geknipt.

Voorheen had Amalia altijd haar haar in één lengte geknipt, maar daar is nu verandering in gebracht. Ook is er volgens hem een krultang aan te pas gekomen, want het valt wel erg mooi. Al vindt Mari dat niet altijd nodig. “Ik vind het leuk voor een speciale gelegenheid, maar het is wel ineens meisjes af”, vertelt hij tegen Shownieuws.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP