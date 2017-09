Waarom iedereen het over het kapsel van de Spaanse koningin heeft

De Spaanse koningin Letizia verbaast iedereen met haar moderne coupe.

De 45-jarige royal verscheen namelijk bij een concert in Madrid met een super hip kapsel.

Presenteren Letizia heeft gekozen voor een ‘opgestoken’ korte bob – en het staat haar verrassend goed. Het lijkt eventjes alsof ze haar haren kort heeft laten wieken, maar dat is niet zo. In combinatie met haar rode, laag uitgesneden jurk is het logisch dat iedereen het over haar verschijning heeft.

Letizia Ortiz was altijd televisiejournalist en was al eerder getrouwd met Alonso Guerrero, haar 10 jaar oudere hoogleraar van de universiteit. Letizia trouwde na haar scheiding met de Spaanse koning Felipe.

Op 31 oktober 2003, de dag voordat ze hun verloving aankondigden, presenteerde ze nog het journaal van 9 uur. Die dag daarna was Letitia zélf het nieuwsonderwerp van de dag. Normaal heeft ze haar lange haar los hangen: En zo zag ze er in haar rode jurk uit:

King Felipe VI and Queen Letizia of Spain attended the concert commemorating the 15th anniversary of Vocento held at the Teatro Real pic.twitter.com/RzMSEldI0R — Royal Highness (@vaninaswchindt) 21 september 2017

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP