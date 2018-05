Karen (44): “Nergens in huis hangt een foto van hun moeder”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Karen vertelt over haar broer die na het overlijden van de moeder van zijn zoons, niet meer in staat is om voor de twee te zorgen.

Karen (44): “Zeven jaar geleden is mijn schoonzus overleden. Zij en mijn broer hadden twee zoontjes, toen vijf en zeven jaar oud. Om allerlei redenen kon mijn broer niet voor ze zorgen toen hij alleen achterbleef, zo zijn de broertjes bij pleegouders terechtgekomen. Voor zover ik het kan beoordelen, hebben ze het goed en hebben ze het er ook naar hun zin. Ze zien hun vader regelmatig. Met de rest van de familie hebben ze minder contact, dat komt doordat we nooit een erg hechte familieband hebben gehad.

Opnieuw getrouwd

Twee jaar geleden is mijn broer opnieuw getrouwd, en voor zijn vrouw is dit haar eerste huwelijk. Om een reden die ik niet kan begrijpen, wil ze niet dat haar familie weet dat mijn broer eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft. Ze mogen wel bij hem op bezoek komen, maar dan moeten ze ‘meneer’ tegen hem zeggen. Ik heb mijn broer erop aangesproken en hij voelt ook wel dat het niet deugt. Maar hij zit onder de plak, zo simpel ligt het. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt hoe dat gaat op verjaardagsfeestjes van mijn broer. Mijn neefjes komen de kamer binnen, geven hun vader een hand en zeggen: ‘Gefeliciteerd meneer.’

In elkaar gekrompen

Ze zijn nu twaalf en veertien jaar, leuke jongens die het goed doen op school. Maar zodra ze in de buurt van mijn broer en zijn vrouw komen, lijken ze in elkaar te krimpen. Natuurlijk hangt nergens in het huis van hun vader een foto van hun moeder, en natuurlijk wordt er nooit over haar gepraat. Als ze af en toe bij mij logeren, wij hebben zelf ook twee jongens, dan gedragen ze zich zoals de meeste jongens van die leeftijd: een beetje lawaaiig, tegen een bal schoppen, grappen maken.

Altijd dezelfde vragen

Maar er komt altijd een moment dat ze het over hun moeder willen hebben. Ik heb namelijk wél foto’s van haar. Dan bekijken we het album en willen ze van alles weten: hoe hun moeder was, waarom ze dood is gegaan, of ze veel van hen hield… Altijd dezelfde vragen, altijd dezelfde antwoorden. Want ja, ze hield zielsveel van de jongetjes en vond het vreselijk om ze achter te moeten laten. Ik denk vaak: het is maar goed dat ze niet weet hoe het verder is gegaan. Het zou haar hart hebben gebroken.”

Interview Tineke Beishuizen Beeld: iStock