Karin Bloemen maakt bijzonder babynieuws bekend

Karin Bloemen heeft woensdagavond bijzonder nieuws bekendgemaakt: Gerben, de zoon van haar zus, verwacht zijn eerste kindje. Na het overlijden van zijn moeder heeft Karin de zorg voor haar neef op zich genomen.

De comédienne vertelde in RTL Boulevard dat Gerben zijn eerste kindje verwacht en zei dat ze het “hartstikke leuk vindt om oma te worden”. Ze is door het dolle heen en vindt het “enig en kijkt ernaar uit.”

Gerben

Karin Bloemen verloor haar zus Annelies en twee van haar kinderen bij een woningbrand. Alleen zoontje Gerben overleefde het. Eerder dit jaar spraken we haar over haar boek Mijn ware verhaal en zei ze daarover: “Toen Gerben in het ziekenhuis lag, zei ik meteen tegen de verpleging: ‘hij gaat met mij mee, ik word de voogd.’ Fysiek mankeerde hij niets, hij had een beetje rook ingeademd. Maar hij was totaal van slag. Hij had helemaal niets meer. “

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Ester Gebuis