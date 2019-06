Karin Bloemen openhartig over misbruik door stiefvader

Karin Bloemen werd als kind jarenlang misbruikt door haar stiefvader. Wat voor impact dit op haar leven had, vertelt ze haar nieuwe boek en in een interview met de Volkskrant.

Volgens Karin vond het misbruik zó vaak plaats, dat het bijna iets ‘normaals’ werd.

‘Hersenpan op zwart’

“Meer dan duizendmaal zette ik alle knoppen om, schakelde ik mijn ogen, mijn neus, mijn oren uit. Meer dan duizendmaal ging mijn hersenpan op zwart,” zo vertelt ze. “Dat lijkt bizar, maar zo werkt dat bij een kind, het wordt de routine van de dag. Het is kennelijk zoals het hoort.”

‘Er klopte iets niet’

De stiefvader van Karin wist precies hoe hij haar moest manipuleren. “Mijn stiefvader was natuurlijk ook een linkmiegel, hij zei: iederéén doet dit. Soms zag ik vaders lachen met hun kinderen in de speeltuin en dan dacht ik: goh, die doen het dus ook. Ik geloofde het bijna niet. Want tegelijkertijd zei hij: je moet wel je mond houden, want anders gaan jullie allemaal de gevangenis in. Dus iets klopte er niet, dat voelde ik ook wel. Maar als kind draag je je lot.”

Verdedigen als slachtoffer

Dat Karin nu naar al die jaren een boekje open doet over het misbruik, is met een reden. “Omdat mensen maar bleven vragen: wat is er dan echt gebeurd? Het is net alsof je je moet verdedigen als slachtoffer van misbruik. Daarom wil ik de mechanismen laten zien: hoe het in zijn werk gaat, waardoor het komt dat je niks tegen iemand zegt. Zeker nu, na de #metoo-discussie.”

Meer begrip

“Daarom moet ik wel tot in details vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ik wil dat mensen oprecht snappen dat je niet tegen misbruikslachtoffers kunt zeggen: wat heb je zélf gedaan? Dat versterkt de schaamte die mensen toch al hebben. Het schuldgevoel: het zal wel aan mij hebben gelegen dat het is gebeurd,” aldus Karin.

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP