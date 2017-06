Een gezellige rode kater als die Rooie van Jan, Jans en hun kinderen. Menig kattenliefhebber zwicht ervoor. Een dierenasiel in Amerika heeft er een in de aanbieding… Van maar liefst 14,8 kilo!

De vrijwilligers wisten niet wat ze zagen toen Symba in het dierenasiel werd gebracht. Het dier is namelijk gi-gan-tisch.

Afvallen

Symba’s baasje ging verhuizen naar een woning waar de kat niet is toegestaan. En daarom móést hij zijn dierenvriend wel aan het asiel geven. De vrijwilligers van de Humane Rescue Alliance zijn nu op zoek naar een nieuw baasje voor Symba. Maar wel een bijzonder baasje – een sportmaatje!

“Symba heeft een baasje nodig dat toegewijd is om Symba aan een gezond gewicht te helpen, door hem te laten bewegen en middels een dieet”, laat het asiel weten aan The Dodo. “Hij is ontzettend lief en vindt het heerlijk om geaaid te worden.”



Nieuw thuis

Het asiel werd overspoeld met reacties, dus hoera: Symba heeft nu een nieuw thuis gevonden!

Bron: Little Things. Beeld: Facebook Human Rescue Alliance