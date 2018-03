Kat wordt na 10 jaar zwerven weer herenigd met haar baasje

Het gebeurt vaak genoeg dat een kat van huis wegloopt. Maar dat het beestje tien jaar later weer herenigd wordt met zijn baasje, is uitzonderlijk.

In het dorpje ‘s-Heer Arendskerke in Zeeland werd een zwervend katje gevonden door een bejaarde dame. Wat bleek? Het beestje was al járen vermist.

Keelontsteking

De poes droeg een chip en daardoor kon Stichting Scheldekat, die door de vrouw gebeld was en het dier heeft opgevangen, de eigenaar herleiden. Binnenkort wordt ze met haar baasje herenigd. De kat zal wel even moeten bijkomen van haar avontuur. “Ze is verwilderd, schuw en heeft een keelontsteking”, laat de kattenstichting weten aan de Zeeuwse krant PZC.

Expres kat dumpen

Het baasje was maar wat blij om te horen dat de poes nog leeft en snel thuiskomt. Lang niet alle eigenaren reageren zo enthousiast. Sterker nog: in de helft van de gevallen willen ze het dier helemaal niet terug hebben, vertelt Marije Drijgers van de Stichting Scheldekat aan PZC. “Ik heb zelf een kat in huis die elf jaar was vermist. Toen ik de eigenaar belde zei hij dat ze haar niet terug wilden hebben. Ik hoorde de vrouw van die man op de achtergrond nog zeggen: ‘Niet je adres geven hoor’. (…) Er zijn mensen die hun kat hebben gedumpt en dan zijn ze vergeten dat ie is gechipt. Ze willen dan dat ie helemaal niet wordt teruggevonden.”

Daar kunnen we ons niks bij voorstellen.

Bron: PZC. Beeld: iStock