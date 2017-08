Kat op gruwelijke wijze mishandeld en dood aangetroffen in Almkerk

Mariska Visser, een kattenfokker uit Werkendam, is totaal beduusd door het geweld dat kat Chasey is overkomen.

Chasey woonde niet bij fokker Mariska, maar bij zijn baasje in het Brabantse Almkerk, hoewel Mariska nog regelmatig langskwam om het dier te bezoeken.

Helaas kan dat nu niet meer: Chasey is overleden en werd vlak daarvoor naar alle waarschijnlijkheid ernstig mishandeld. De staart van het dier was helemaal verbrijzeld, wat betekent dat Chasey waarschijnlijk aan zijn staart is opgetild.

De nagels van de kat waren tot op het bot kapot en Mariska laat ook weten dat het lijkt alsof er een scherp voorwerp in Chaseys anus is gestoken. De huid van de kat was namelijk niet opengescheurd, maar in een rechte lijn opengesneden. “Gruwelijk, wie doet er zoiets?” vraagt de fokker zich onthutst af.

Onbekende dader

Wie deze prachtige kat zoveel geweld heeft aangedaan is nu een kleine week later nog steeds niet duidelijk. Mariska hoopt dat de daders snel opgespoord worden. “Mensen die zoiets als dit doen, noem ik geen mensen,” vertelt ze. Daarom laat ze ook met klem weten: “Heeft u wat gezien of gehoord of heeft een van uw kinderen schade aan de kleding in combinatie met bloed of iets dergelijks, laat dat dan aan ons weten.”

We wensen Mariska en Chaseys baasje ontzettend veel sterkte toe. We hopen dat de daders snel gevonden worden.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Facebook