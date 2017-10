Brabants baasje is kat dagen kwijt, dan treft ze hem opgehangen in de tuin aan

Dagenlang was kat Amani vermist. Maar toen een buur van zijn baasje, de Eindhovense Kim Wijgerse, het diertje vond, was dat allesbehalve goed nieuws.

De kat is bruut vermoord. Zomaar in de tuin van iemand in de buurt opgehangen.

Strop

Kim durfde zelf eerst niet te kijken. En daarom deed haar vader het voor haar. Het was inderdaad Amani. “Hij hing aan een strop over de schutting”, vertelt Kim aan Omroep Brabant. Ze belden direct de politie, maar die liet even op zich wachten. Daarom maakten ze snel foto’s van het arme, levenloze diertje en hebben ze ‘m in de tuin begraven.

Aangifte

Kim is kapot van verdriet en kan de moord op haar kat haast niet geloven. “We wonen in een nette buurt. En we hebben nog nooit opmerkingen gekregen dat mensen last hadden van onze katten.” Ze is van plan om woensdag aangifte te doen, met de foto’s als bewijs. “Ik wil niet dat mensen hiermee wegkomen. Ze hebben onze kat vermoord.”

Op Facebook roept Kim iedereen op om het nieuws over haar kat te delen, om zo de dader(s) te vinden. “We krijgen je wel!”, pent ze hierbij.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: Facebook Kim Wijgerse