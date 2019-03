Echt waar, die 9 levens: kat overleeft 3 weken in een vuilniscontainer

Het had een pijnlijke dood voor de kat van Desiree Smits uit Callantsoog kunnen zijn. Toen ze 3 weken vermist was, werd het beestje namelijk gevonden in een vuilniscontainer.

Gelukkig nog voordat de vuilniswagen langskwam. En als het niet door vermorzeling was, kon de kat wel sterven aan de honger.

Brandweer

4 jongens vonden de kat in een afvalcontainer op een plein in Callantsoog. Ze belden meteen de brandweer, die het arme diertje uit zijn benarde positie bevrijdde, zo schrijft baasje Desiree Smits op Facebook. “De container staat bij een muurtje, zo is ze er waarschijnlijk in beland en heeft ze er 3 weken in gezeten”, verklaart ze.

Vermagerd

Naar omstandigheden maakt de kat, die Jopie heet, het goed. “Ze was erg smerig en vermagerd, maar na controle bij de dierenarts is ze weer bij ons thuis”, laat Desiree weten. We beginnen het steeds meer te geloven, dat van die 9 levens.

Bron: Facebook. Beeld: iStock