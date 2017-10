Kat met 5 poten naar asiel gebracht: "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt"

Bij de Stichting Zwerfkatten Rijnmond in Rotterdam is een bijzondere kat binnengebracht. Het verbaast alle dierenartsen van de stichting: het arme dier heeft namelijk 5 poten.

Ze schrijven op Facebook: “Nee… het is geen schaap met 5 poten, maar een kat! Dit hebben wij nog niet eerder mee gemaakt. Eerst maar eens op zoek naar een eventuele eigenaar. Gevonden bij Voorde, Rotterdam-Zuid. Het is een kater en ongecastreerd…”.

Het lijkt er niet op of de kat er veel last van heeft: het beestje kijkt heel dromerig de camera in. Of het dier wordt geopereerd aan de extra poot, is niet bekend.

Bron & Beeld: Facebook