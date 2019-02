Kat raakt zo erg gewond door verboden pootklem, dat 'ie moet worden ingeslapen

Er zijn verschillende manieren om katten uit je tuin te houden. Maar een pootklem? Nee, die is ten strengste verboden. Toch wordt het martelwerktuig nog gebruikt.

Dit blijkt uit een hartverscheurend bericht van de politie.

Zwaargewond

In het Brabantse Deurne is op zondag 24 februari is een kat aangetroffen die zwaargewond was geraakt door zo’n pootklem. Het beestje was er op de Bruggenseweg met zijn pootje in gaan staan en was er daarna zo slecht aan toe, dat een dierenarts hem besloot in te slapen.

Politie zoekt getuigen

Omdat het zo’n wrede jachtmethode is, zijn pootklemmen hartstikke verboden in Nederland. Dieren kunnen wel dagenlang gevangen zitten in het apparaat en daardoor een langzame, pijnlijke dood sterven. De politie Oost-Brabant roept daarom iedereen die meer weet over dit voorval zich te melden via 0900-8844. Het kan ook anoniem via 0800-7000, onder vermelding van zaaknummer 2019039728.

Op zondag 24 febr. werd deze #kat in grote, verboden #pootklem aangetroffen op Bruggenseweg in #Deurne. Kat was zwaargewond en moest worden geëuthanaseerd. Wie weet meer? Bel svp 0900-8844 of anoniem via 0800-7000, o.v.v. nr. 2019039728. (SJ) pic.twitter.com/IGrM2qsdn4 — Dierenpolitie OB (@DierenpolitieOB) 28 februari 2019

Tuinvlogger Loes geeft dé tips om katten succesvol en diervriendelijk uit je tuin verjagen:

Bron: Twitter Dierenpolitie Oost-Brabant. Beeld: iStock