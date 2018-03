Zó zag Kate eruit toen ze 8 maanden zwanger was van George en Charlotte

Kate Middleton komt steeds dichter bij de datum waarop ze is uitgerekend. Wanneer dat precies is, is niet bekend, maar er wordt gedacht dat de baby in april verwacht wordt.

Haar buik lijkt nu in elk geval even groot te zijn als toen ze 8 maanden zwanger was van George en Charlotte. Je zou dus denken dat het niet lang meer kan duren voor Kate gaat bevallen…

Hooggehakt

Maar: nog steeds loopt Kate op hoge hakken. En dat deed ze ook toen ze zwanger was van George en Charlotte. Opvallend is ook dat Kate regelmatig kleding draagt die ze ook tijdens haar eerste twee zwangerschappen aan had.

Kate tijdens haar zwangerschap van George, Charlotte en baby nummer 3:

