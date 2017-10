Kate voor het eerst na aankondiging zwangerschap aanwezig bij receptie

Sinds William en Kate begin september bekend maakte dat ze hun 3e kindje verwachten, moest Kate het door haar misselijkheid rustiger aan doen. Vandaag was ze voor het eerst weer aanwezig bij een receptie.

Samen met William en Harry kwam Kate in een prachtige blauwe jurk aan bij de receptie. Hoe lang Kate zwanger is, is niet bekend, maar er wordt gedacht dat ze minder dan 12 weken zwanger is. Een babybuikje is er dan ook nog niet echt te zijn, al durft de Britse pers al wel van een ‘babybump’ te spreken.

Kate Middleton Makes a Triumphant Return After Her Pregnancy Announcement pic.twitter.com/cURZVVBGkz — Lookbook (@lookfearlis) 10 oktober 2017

Kate Middleton wears BLUE for first pregnancy outing – is this a hint she is having a BOY? https://t.co/2yw1jUI3Cd pic.twitter.com/Gj4Hmaz73d — Daily Express (@Daily_Express) 10 oktober 2017

Komende tijd

Kate heeft volgens een woordvoerder nog steeds last van misselijkheid, maar zou blij geweest zijn dat ze vandaag mee kon naar de receptie. Ze doet het de komende tijd wel nog steeds rustig aan.

