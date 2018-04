Het kan nu élk moment gebeuren: ziekenhuis treft voorbereidingen bevalling Kate

Het aftellen voor de geboorte van het derde kindje van prins William en zijn vrouw Kate is begonnen! In het St. Mary’s Hospital in Londen, waar Kate zal bevallen, zijn maandag al de eerste maatregelen getroffen.

Voor het ziekenhuis zijn borden geplaatst met parkeerrestricties vanwege een ‘evenement’ zo meldt de Mirror. Op de South Wharf Road is het verboden om te parkeren tussen 9 en 30 april.

Parkeerverbod

Ook buiten bij de ‘Lindo’ vleugel, waar media zich vanaf 11 april mogen opstellen, geldt in diezelfde periode een parkeerverbod. Op deze kraamafdeling zijn ook prins George en prinses Charlotte ter wereld gekomen.

Wanneer uitgerekend?

Het Engelse hof bracht vorig jaar naar buiten dat Kate in april is uitgerekend. Royalty-deskundige Emily Andrews verwacht dat Kate rond 23 april zal bevallen. ‘Met George en Charlotte was ze laat, maar ik verwacht dat het derde kindje in de laatste week van april geboren zal worden.’

Wij wachten in ieder geval in spanning af!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weddedwonderland. Beeld: